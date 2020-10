Incredibile | gatta allatta quattro maialini orfani

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Redazione I nostri amici azampe, spesso capaci di dimostrarci quanto le differenze non contino. L’ultima notizia arriva dagli Stati Uniti ed è un esempio dell’istinto materno connaturato negli esseri viventi. Siamo in Georgia, più precisamente a Union Point nella contea di Green. Qui sorge il Wild Things Sanctuary, un rifugio per animali di grande … Impronta Unika.

kerubino7 : @Elybu91 1 Tommaso ha detto che Dayane è una gatta morta quando parlava con Oppini 2 Non ha detto che tiene di più… - gatta_pantera : RT @RadioSavana: Delirio a Firenze: agente della Polizia Locale maltratta, strattona, mette le mani al collo ed arresta una ragazza rea di… - imfalljngforyou : alla mia gatta le ha cagato un uccello addosso e l'ho dovuta ripulire, è sfigata come la padrona, incredibile. -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile gatta

Corriere della Sera

Non una scrofa, come ci si aspetterebbe, ma una giovane gatta bianca di quattro mesi. Il felino, infatti, ha “adottato” i quattro cuccioli di poco più piccoli di lei, provvedendo ad allattarli come se ...Se non ci credete, date un’occhiata a «In viaggio con Nala» (Sperling & Kupfer), il racconto dell’incredibile viaggio di Dean Nicholson e la sua gatta appena tradotto in Italiano. Due anni fa, appena ...