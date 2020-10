Incidente sulla statale 28 nel Monregalese, muore un uomo di 72 anni (Di venerdì 30 ottobre 2020) Immagine d'archivio SAN MICHELE MONDOVÌ Lo scontro frontale con un camion che procedeva nella direzione opposta gli è stato fatale: così ha perso la vita, verso le 15 di oggi, venerdì 30 ottobre, un ... Leggi su gazzettadalba (Di venerdì 30 ottobre 2020) Immagine d'archivio SAN MICHELE MONDOVÌ Lo scontro frontale con un camion che procedeva nella direzione opposta gli è stato fatale: così ha perso la vita, verso le 15 di oggi, venerdì 30 ottobre, un ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla Incidente sulla 466: due feriti e quattro veicoli coinvolti L'Unione Sarda Tragedia sul lavoro a Padenghe del Garda: operaio cade da un ponteggio e muore

Un altro incidente mortale sul lavoro in Lombardia, ma questa volta in provincia di Brescia. Un operaio è morto cadendo da un ponteggio in un cantiere a Padenghe del Garda, un piccolo comune di appena ...

Cade in dirupo con trattore mentre raccoglie legna, morto

è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel territorio del comune di Sersale, nella Presila Catanzarese. Il fatto si è verificato in una zona montana in località Cipino dove l'uomo stava lavorando ...

