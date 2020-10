I contagi crescono ancora. In Lombardia sempre più casi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Manila Alfano Oltre 26mila positivi, 201mila tamponi e 217 morti Gimbe: "Crollato l'argine del tracing, lockdown subito" Mai così tanti contagi in 24 ore, sfondata la soglia dei 26 mila: ogni giorno, dal 27 ottobre, c'è un nuovo record assoluto, con gli attuali positivi che da mercoledì sono sempre di più rispetto ai guariti totali. La curva epidemiologica schizza ancora verso l'alto, rendendone difficile il controllo. I dati preoccupanti riguardano le degenze la Lombardia è già in affanno perché il numero dei malati totali in terapia intensiva ieri era quello del lockdown: paragonabile ai dati del 30 aprile (erano 1.694, con la curva in discesa) o del 15 marzo (erano 1.672, con la curva in salita come accade adesso). In aumento progressivo i decessi: i morti ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Manila Alfano Oltre 26mila positivi, 201mila tamponi e 217 morti Gimbe: "Crollato l'argine del tracing, lockdown subito" Mai così tantiin 24 ore, sfondata la soglia dei 26 mila: ogni giorno, dal 27 ottobre, c'è un nuovo record assoluto, con gli attuali positivi che da mercoledì sonodi più rispetto ai guariti totali. La curva epidemiologica schizzaverso l'alto, rendendone difficile il controllo. I dati preoccupanti riguardano le degenze laè già in affanno perché il numero dei malati totali in terapia intensiva ieri era quello del lockdown: paragonabile ai dati del 30 aprile (erano 1.694, con la curva in discesa) o del 15 marzo (erano 1.672, con la curva in salita come accade adesso). In aumento progressivo i decessi: i morti ...

I dati in Lombardia: leggera flessione nel rapporto positivi-tamponi a quota 17%. L'esperto dell'industria farmaceutica: straordinaria mobilitazione per il risultato ...

