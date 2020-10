Grande Fratello Vip, lite in diretta: “Ti do uno schiaffone” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Questo articolo Grande Fratello Vip, lite in diretta: “Ti do uno schiaffone” . Il ‘Grande Fratello Vip’ fa sempre più scalpore. Ed ecco una lite in diretta tv durante la puntata. Ma che cosa è successo? Oggi appuntamento con l’ennesima puntata serale del ‘Grande Fratello Vip’. E ovviamente, come sempre accade nel reality show targato Mediaset, non mancano i colpi di scena, le sorprese e le emozioni. A … Leggi su youmovies (Di venerdì 30 ottobre 2020) Questo articoloVip,in: “Ti do uno schiaffone” . Il ‘Vip’ fa sempre più scalpore. Ed ecco unaintv durante la puntata. Ma che cosa è successo? Oggi appuntamento con l’ennesima puntata serale del ‘Vip’. E ovviamente, come sempre accade nel reality show targato Mediaset, non mancano i colpi di scena, le sorprese e le emozioni. A …

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - ivanscalfarotto : Vicino con il cuore alla #Francia ???? e a tutti i francesi e ai valori di libertà e di laicità del grande Paese nost… - trash_italiano : #GFVIP, utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per condizionare il televoto - sejcapsq : RT @darveyfeels_: STEFANIA ORLANDO HA DETTO IN DIRETTA SU CANALE 5 CHE ELISABETTA GREGORACI OLTRE A FARE TORTE, ALLENAMENTO E LA FAKE LOVE… - Sofibelike1 : Prossima settimana 3 verifiche e 1 interrogazione ma, per fortuna, c'è il grande fratello vip che mi consola????… -