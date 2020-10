Giorgio Panariello prende il posto di Carlo Conti: come sta il conduttore? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Carlo Conti è risultato positivo al Covid-19. Condurrà da casa Tale e Quale show. Al suo fianco ci sarà Giorgio Panariello. come sta il conduttore? Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesStiamo vivendo nuovamente una situazione delicata. Con la seconda ondata di Coronavirus, anche i personaggi del mondo dello spettacolo devono piegarsi dinnanzi a questo subdolo virus. Così come molti colleghi, anche Carlo Conti è risultato positivo al Covid-19. Il conduttore, volto storico della Rai, non potrà più condurre in presenza il suo amato e seguitissimo programma Tale e Quale show, trasmissione nella quale i personaggi famosi si sfidano travestendosi da icone ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020)è risultato positivo al Covid-19. Condurrà da casa Tale e Quale show. Al suo fianco ci saràsta il? Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesStiamo vivendo nuovamente una situazione delicata. Con la seconda ondata di Coronavirus, anche i personaggi del mondo dello spettacolo devono piegarsi dinnanzi a questo subdolo virus. Cosìmolti colleghi, ancheè risultato positivo al Covid-19. Il, volto storico della Rai, non potrà più condurre in presenza il suo amato e seguitissimo programma Tale e Quale show, trasmissione nella quale i personaggi famosi si sfidano travestendosi da icone ...

Tale e Quale Show 2020 settima puntata. Scopri anticipazioni e imitazioni di venerdì 30 ottobre su Rai 1 Carlo Conti.

“Tale e quale show”: inizia la sfida per il titolo di campione del 2020

A supportarlo dallo studio sarà l’amico e membro della giuria Giorgio Panariello. Insieme agli altri due giudici Loretta Goggi e Vincenzo Salemme un ospite d’eccezione: Carlo Verdone. La scorsa ...

