GF Vip 5, scontro tra Elisabetta e Stefania. La Orlando: «Penso che la storia con Pierpaolo sia un po' costruita». La Gregoraci: «Te rode»

Elisabetta Gregoraci Ennesimo scontro tra Stefania ed Elisabetta. Questa sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, le due inquiline sono arrivate per l'ennesima volta ai ferri corti. Questa volta la discussione riguarda il rapporto 'speciale' tra Pierpaolo e l'ex di Briatore. Una clip mostra una Orlando decisamente titubante sulla veridicità di questo legame. Al rientro in studio, la gieffina conferma la sua tesi: "Posso pensare che questa storia è un po' costruita per fare la cosa dell'uomo e della donna dentro al Grande Fratello (…) A lei fa comodo questa comfort zone, posso pensare questa cosa o non la posso pensare? (…) Per me è una cosa ...

