F1, Fernando Alonso in pista in Bahrain: prossima settimana guiderà la Renault 2018 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Prosegue il percorso di riavvicinamento di Fernando Alonso al mondo della Formula 1. La prossima settimana il pilota spagnolo 39enne prenderà parte a una sessione di prove libere, mercoledì e giovedì, sul tracciato di Sakhir in Bahrain. Nando salirà a bordo della R.S.18, monoposto della scuderia francese del Mondiale 2018, dato il divieto di organizzare test privati con le vetture attuali. Si tratta del secondo appuntamento in pista in poco meno di due mesi in quanto Alonso sia stato protagonista di un programma di lavoro di oltre 100 chilometri a metà ottobre sul circuito di Barcellona. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Prosegue il percorso di riavvicinamento dial mondo della Formula 1. Lail pilota spagnolo 39enne prenderà parte a una sessione di prove libere, mercoledì e giovedì, sul tracciato di Sakhir in. Nando salirà a bordo della R.S.18, monoposto della scuderia francese del Mondiale, dato il divieto di organizzare test privati con le vetture attuali. Si tratta del secondo appuntamento inin poco meno di due mesi in quantosia stato protagonista di un programma di lavoro di oltre 100 chilometri a metà ottobre sul circuito di Barcellona.

