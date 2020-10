Everwild di Rare nei guai? Un altro gioco Xbox perde il suo director

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il creativedi, Simon Woodroffe si è dimesso dalla sua posizione in, riferisce VGC.In una dichiarazione a VGC, il boss dello studio Craig Duncan ha confermato questi dettagli, ringraziando Woodroffe e augurandogli buona fortuna per gli impegni futuri.Le informazioni susono ancora scarse. Nei teaser precedenti,ha presentato und'avventura open-world incentrato sulla flora e la fauna di un mondo misterioso, ma ha evitato di entnei particolari poiché lo sviluppo è ancora all'inizio.Leggi...

