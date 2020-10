Deulofeu: “Potevo tornare al Milan o andare al Napoli. Ho scelto Udine per giocare” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gerard Deulofeu, esterno offensivo dell’Udinese, ha raccontato la sua trattativa per il ritorno in Italia. Queste le sue parole: “tornare al Milan era un’opzione come lo è stata il Napoli. Poi si è deciso per Udine perché io ho bisogno di giocare con continuità, stare in panchina non mi piace. Se non gioco non sono felice. Sfida al Milan? Sono convinto che se giochiamo con intensità, possiamo vincere anche perché dobbiamo fare punti. Loro stanno bene, sono una grande squadra, dopo tanti anni stanno tornando dove meritano e sarà una partita complicata ma possiamo fare bene”. Foto: Twitter Udinese L'articolo Deulofeu: ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gerard, esterno offensivo dell’se, ha raccontato la sua trattativa per il ritorno in Italia. Queste le sue parole: “alera un’opzione come lo è stata il. Poi si è deciso perperché io ho bisogno di giocare con continuità, stare in panchina non mi piace. Se non gioco non sono felice. Sfida al? Sono convinto che se giochiamo con intensità, possiamo vincere anche perché dobbiamo fare punti. Loro stanno bene, sono una grande squadra, dopo tanti anni stanno tornando dove meritano e sarà una partita complicata ma possiamo fare bene”. Foto: Twitterse L'articolo: ...

NCN_it : #UDINESE, #DEULOFEU SVELA: «POTEVO TORNARE AL MILAN O ANDARE AL #NAPOLI» - sportli26181512 : Deulofeu ritrova il Milan: 'In estate potevo tornarci, adesso non vedo l'ora di affrontarlo': Deulofeu ritrova il M… - CapitanBergomi : RT @MilanNewsit: Udinese, Deulofeu rivela: 'Milan? In estate potevo tornarci, ma avevo bisogno di giocare' - TuttoMercatoWeb : Deulofeu: 'Potevo tornare al Milan o andare al Napoli. Ho scelto l'Udinese per giocare' - GIUSPEDU : RT @MilanLiveIT: ???Udinese, Deulofeu: “Potevo tornare al Milan, ora voglio batterlo” ?? -