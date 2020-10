Detenuto 82enne positivo al Covid muore in carcere a Livorno. Il garante: “Non aveva difficoltà respiratorie, decesso fulmineo” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Antonino aveva 82 anni, era Detenuto nel carcere di Livorno e ed era affetto da diverse patologie croniche. Nei giorni scorsi, riferiscono il garante dei detenuti della città e della Regione Toscana, è risultato positivo al Covid. “Nonostante l’età non aveva sintomi, se non qualche linea di febbre. Non ha mai avuto difficoltà respiratorie“. Giovedì pomeriggio è morto all’improvviso. “Come prevede il protocollo, era stato messo in isolamento sanitario in attesa del secondo tampone. La mattina aveva incontrato l’educatrice ed i medici, si sentiva più sollevato”, racconta il garante livornese Marco Solimano. Poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Antonino82 anni, eraneldie ed era affetto da diverse patologie croniche. Nei giorni scorsi, riferiscono ildei detenuti della città e della Regione Toscana, è risultatoal. “Nonostante l’età nonsintomi, se non qualche linea di febbre. Non ha mai avuto difficoltà“. Giovedì pomeriggio è morto all’improvviso. “Come prevede il protocollo, era stato messo in isolamento sanitario in attesa del secondo tampone. La mattinaincontrato l’educatrice ed i medici, si sentiva più sollevato”, racconta illivornese Marco Solimano. Poi ...

Detenuto 82enne positivo al Covid muore in carcere a Livorno. Il garante: "Non aveva difficoltà respiratorie, decesso fulmineo"

Covid: detenuto 82enne muore in carcere

È il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, a spiegare in una nota che l’anziano era affetto da varie patologie: “i suoi legali, già all’insorgere della pandemia, avevano chiesto la ...

