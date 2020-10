Covid, in una sola settimana: + 108% dei morti e + 60% in terapia intensiva (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il dati dei nuovi casi, dei ricoveri in terapia intensiva e del numero dei morti relativi all’ultima settimana (21-27 ottobre) evidenziano come l’epidemia sia ormai fuori controllo. A preoccupare, in particolar modo, è l’aumento esponenziale del numero dei morti: più che raddoppiati (995 vs 459). I dati vengono diffusi grazie al monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE che conferma nella settimana 21-27 ottobre, rispetto alla precedente, l’incremento esponenziale nel trend dei nuovi casi (130.329 vs 68.982). “I dati dell’ultima settimana – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – documentano il crollo definitivo dell’argine territoriale del testing & tracing, ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il dati dei nuovi casi, dei ricoveri ine del numero deirelativi all’ultima(21-27 ottobre) evidenziano come l’epidemia sia ormai fuori controllo. A preoccupare, in particolar modo, è l’aumento esponenziale del numero dei: più che raddoppiati (995 vs 459). I dati vengono diffusi grazie al monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE che conferma nella21-27 ottobre, rispetto alla precedente, l’incremento esponenziale nel trend dei nuovi casi (130.329 vs 68.982). “I dati dell’ultima– afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – documentano il crollo definitivo dell’argine territoriale del testing & tracing, ...

