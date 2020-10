Covid, Bertolaso: "Prima ci chiudiamo tutti in casa e meglio è". Serve un mese di lockdown (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuova ondata di Covid? "Prima ci chiudiamo tutti in casa e meglio è". Non va tanto per il sottile Guido Bertolaso, che di emergenze se ne intende essendo stato a capo della Protezione civile: "... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuova ondata di? "ciin;". Non va tanto per il sottile Guido, che di emergenze se ne intende essendo stato a capo della Protezione civile: "...

Corriere : Bertolaso: «Tra due settimane sarà come a fine marzo. Meglio fermare il Paese per un mese, subito» - Corriere : Bertolaso: «Tra due settimane sarà come a fine marzo. Meglio fermare il Paese per un m... - La7tv : #omnibus In collegamento dal #Covid hospital nelle Marche, @Bertolaso_Guido rivendica il lavoro svolto e attacca il… - DimezzatiS : RT @Helliot_Spencer: #Bertolaso , #Arcuri , #Ricciardi , #Salvini e #Meloni ; solo alcuni del gruppetto di pensionati che osserva il cantie… - DimezzatiS : RT @primaopoitorna: vi avviso che a @RadioCapital_fm trasmettono le ricette anti covid di #Bertolaso... Bertolaso, quello che 'è poco più… -