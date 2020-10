Blocco licenziamenti | Conte | “Prorogato fino a Marzo”

Leggi su zon

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio ha accolto la richiesta dei sindacati suldei. Ma cerca di acntare anche Confindustria Una svolta importante nel mondo del lavoro. Giuseppeha ufficialmente concluso la trattativa con sindacati e Confindustria suldei. In Italia non si potrà licenziarea fine Marzo. Per la precisione il 21 Marzo 2021. Si è sbloccata così, questa sera, la trattativa che andava avanti da settimane. L’esecutivo sembrava intenzionato a non andare oltre Gennaio. A causa dell’epidemia del Coronavirus, però, il premier ha annunciato di aver accolto ufficialmente le richieste da parte di CGIL, CISL e UIL. “Un buon risultato per le lavoratrici e ...