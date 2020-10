Bertolaso invoca il lockdown | “Tra due settimane sarà come a fine marzo”

Leggi su blogo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Nelle stesse ore in cui il centrodestra è impegnato a criticare l’esecutivo di Giuseppe Conte, col leader della Lega Matteo Salvini tra i più agguerriti dopo aver pubblicamente sottovalutato la gravità della pandemia per, tra il rifiuto di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale con vene negazioniste che sicuramente hanno contribuito a riportare l’Italia nella situazione drammatica che stiamo vivendo, una figura da sempre vicina al centrodestra torna adre il. È l’ex capo della Protezione Civile Guido, consulente del governatore Fontana per l’emergenza coronavirus in Lombardia, a chiedere unin tutto il Paese il prima possibile, certo che entro duela ...