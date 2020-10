Ama: ad oggi positivi 60 lavoratori, pari a 0.82% organico (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma – I positivi al Covid in Ama ad oggi sono 60. Per la prima volta il dato e’ stato fornito direttamente dalla municipalizzata dei rifiuti con una lettera indirizzata alla Uiltrasporti del Lazio, che nei giorni scorsi aveva parlato di “un aumento esponenziale della diffusione del virus epidemiologico Covid 19 all’interno delle sedi di lavoro”. L’azienda, replicando al sindacato, ha precisato che “ad oggi, su un totale di 7.276 dipendenti, i lavoratori che risultano positivi al virus sono 60, la gran parte dei quali a sintomatici, con un’incidenza pari allo 0,82% sul totale. Tali numeri sono ben lontani dall’essere considerati ‘aumenti esponenziali’, anche in considerazione dei dati nazionali e regionali in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma – Ial Covid in Ama adsono 60. Per la prima volta il dato e’ stato fornito direttamente dalla municipalizzata dei rifiuti con una lettera indirizzata alla Uiltrasporti del Lazio, che nei giorni scorsi aveva parlato di “un aumento esponenziale della diffusione del virus epidemiologico Covid 19 all’interno delle sedi di lavoro”. L’azienda, replicando al sindacato, ha precisato che “ad, su un totale di 7.276 dipendenti, iche risultanoal virus sono 60, la gran parte dei quali a sintomatici, con un’incidenzaallo 0,82% sul totale. Tali numeri sono ben lontani dall’essere considerati ‘aumenti esponenziali’, anche in considerazione dei dati nazionali e regionali in ...

Ultime Notizie dalla rete : Ama oggi Ama Sanremo: il Festival è appeso al Covid, ma stasera largo ai giovani! MAM-e Ariana Grande pronta a scalare tutte le classifiche con il nuovo album “Positions”

E' uscito oggi il sesto album di Ariana Grande "Positions", anticipato dal singolo omonimo stabile alla prima posizione della classifica ...

Coronavirus Lazio, 2.246 nuovi contagi

Su oltre 25 mila tamponi oggi nel Lazio (+240) si registrano 2.246 nuovi contagi di Covid (+251), per la prima volta sopra i 2 mila. Sono 17 i decessi (+2) e 194 i guariti (-20). A riferire i dati ...

