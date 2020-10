Air France-Klm | in III trim rosso di 1 | 665 mld | in primi 9 mesi di 6 | 078 mld

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Air- Klm ha chiuso il terzoestre con una perdita netta di 1,665 miliardi di euro, in forte peggioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Neinoveilsi attesta a 6,078 mld. Lo rende noto il gruppo franco-olandese in un comunicato. "Dopo una ripresa promettente durante l'estate - commenta il Ceo di Af-Klm, Benjamin Smith - la chiusura graduale dei confini nella seconda metà del mese di agosto e la seconda ondata della pandemia hanno fortemente pesato sui nostri risultati del terzoestre. Abbiamo registrato una perdita operativa di 1 mld di euro". Per il quartoestre, aggiunge, "ci aspettiamo unestre difficile con prenotazioni in forte calo rispetto all'anno ...