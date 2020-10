Whirlpool | Furlan | ‘atteggiamento vergognoso | serve fortissimo intervento governo’

RosalbaMallamo : RT @Riparte_Italia: IMPRESE Annamaria Furlan (@FurlanAnnamaria) (Segretaria Generale @CislNazionale): «Conte richiami la Whirlpool al rispe… - antonia_sinisi : RT @Riparte_Italia: IMPRESE Annamaria Furlan (@FurlanAnnamaria) (Segretaria Generale @CislNazionale): «Conte richiami la Whirlpool al rispe… - Cisl_Umbria : RT @Riparte_Italia: IMPRESE Annamaria Furlan (@FurlanAnnamaria) (Segretaria Generale @CislNazionale): «Conte richiami la Whirlpool al rispe… - Bruno09918662 : RT @Riparte_Italia: IMPRESE Annamaria Furlan (@FurlanAnnamaria) (Segretaria Generale @CislNazionale): «Conte richiami la Whirlpool al rispe… - RaffaBuonaguro : RT @Riparte_Italia: IMPRESE Annamaria Furlan (@FurlanAnnamaria) (Segretaria Generale @CislNazionale): «Conte richiami la Whirlpool al rispe… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Furlan

Metro

"I dati di mercati - rileva - ci dicono che quel settore non è per niente in crisi e l'azienda può utilizzare oltre 100 mln di sostegno tra Stato e Regioni per riuscire a mantenere occupazione anche a ...Per Furlan, non trovare una intesa sul blocco dei licenziamenti ... Sempre nella stessa giornata è previsto alle 9.30 un confronto con la Presidenza del Consiglio sulla vertenza Whirlpool". Di diverso ...