Usa2020: appello Pelosi,non spedite più voti,non arriveranno (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 29 OTT - "Non spedite piu' i vostri voti, non arriverebbero in tempo": a cinque giorni dall'Election Day la speaker della Camera Nancy Pelosi lancia un appello agli elettori, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 29 OTT - "Nonpiu' i vostri, non arriverebbero in tempo": a cinque giorni dall'Election Day la speaker della Camera Nancylancia unagli elettori, ...

iconanews : Usa2020: appello Pelosi,non spedite più voti,non arriveranno - GianniCestra69 : RT @TerreImpervie: Usa2020: appello Pelosi,non spedite più voti,non arriveranno 'Stanno facendo di tutto per sabotare il sistema postale' (… - TerreImpervie : Usa2020: appello Pelosi,non spedite più voti,non arriveranno 'Stanno facendo di tutto per sabotare il sistema posta… - ConfassCom : RT @Primaonline: #Usa2020: il Time cambia logo in copertina e lo sostituisce con l’appello ‘Vote’ - PostaRicci : RT @Primaonline: #Usa2020: il Time cambia logo in copertina e lo sostituisce con l’appello ‘Vote’ -

Ultime Notizie dalla rete : Usa2020 appello Usa2020: appello Pelosi,non spedite più voti,non arriveranno - Ultima Ora Agenzia ANSA Usa2020: appello Pelosi,non spedite più voti,non arriveranno

(ANSA) - WASHINGTON, 29 OTT - "Non spedite piu' i vostri voti, non arriverebbero in tempo": a cinque giorni dall'Election Day la speaker della Camera Nancy Pelosi lancia un appello agli elettori, ...

Trump spera in rimonta e moltiplica comizi: sorpasso in Florida. Biden attacca sul coronavirus

O possiamo scegliere un percorso differente, di speranza e luce. La decisione è nelle vostre mani. Votate", è stato l'appello del Dem, mentre al Congresso cominciavano le audizioni dei ceo di Facebook ...

(ANSA) - WASHINGTON, 29 OTT - "Non spedite piu' i vostri voti, non arriverebbero in tempo": a cinque giorni dall'Election Day la speaker della Camera Nancy Pelosi lancia un appello agli elettori, ...O possiamo scegliere un percorso differente, di speranza e luce. La decisione è nelle vostre mani. Votate", è stato l'appello del Dem, mentre al Congresso cominciavano le audizioni dei ceo di Facebook ...