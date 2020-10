‘Uomini e Donne’, Valentina Autiero rincara la dose contro Aurora Tropea: “Mi dispiace che qualcuno voglia brillare con la luce degli altri” (Video) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ieri pomeriggio, durante il consueto appuntamento con Uomini e Donne, abbiamo assistito ad una forte lite tra Valentina Autiero e Aurora Tropea. Tutto è nato da un’ennesima accusa di Gianni Sperti contro la Tropea che, ancora una volta, è stata invitata ad abbandonare il programma con il cavaliere che sta frequentando in questo periodo, Stefano. Sentendosi attaccata, Aurora ha reagito chiedendo come mai lo stesso ragionamento non venga fatto nei confronti di tutti, in particolare verso la Autiero che sta conoscendo Germano Avolio dal quale sembra molto attratta, dato che sui social ha pubblicato delle loro foto. “Qui ci sono le donne di serie A e di Serie B. Valentina e Germano sono una coppia, passano il tempo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ieri pomeriggio, durante il consueto appuntamento con Uomini e Donne, abbiamo assistito ad una forte lite tra. Tutto è nato da un’ennesima accusa di Gianni Spertilache, ancora una volta, è stata invitata ad abbandonare il programma con il cavaliere che sta frequentando in questo periodo, Stefano. Sentendosi attaccata,ha reagito chiedendo come mai lo stesso ragionamento non venga fatto nei confronti di tutti, in particolare verso lache sta conoscendo Germano Avolio dal quale sembra molto attratta, dato che sui social ha pubblicato delle loro foto. “Qui ci sono le donne di serie A e di Serie B.e Germano sono una coppia, passano il tempo ...

6000sardine : “Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano du… - TizianaFerrario : 'Farò ritornare i vostri mariti al lavoro' dice #Trump alle donne nel tentativo di conquistare il loro voto. Ma an… - rtl1025 : ??L’Aforisma di oggi è: “In lungo e in largo per il mondo ho incontrato magnifici sognatori, uomini e donne che cred… - onlyluthor : Quando ti mettono lezione durante uomini e donne: - Fabio_Bianch : RT @6000sardine: “Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano due uomin… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ 25 APRILE, FU VERA GLORIA? politicamentecorretto.com