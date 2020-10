“Un secondo lockdown in Lombardia? Ecco perché potrebbe non bastare”: parlano gli esperti (Di giovedì 29 ottobre 2020) “È chiaro che ci stanno preparando al secondo lockdown: è per questo che se ne continua a parlare”. Così un medico milanese, che vuole rimanere anonimo, sfoga la sua frustrazione: “Io le do appuntamento tra un mese, ma vedrà che dovremo rinviarlo perché saremo chiusi. Purtroppo continuano a inseguire il virus, che invece è tutt’altro che imprevedibile. Basti pensare all’influenza Spagnola, che di ondate ne ha avute quattro: la seconda più forte della prima e le successive due di minore entità. Scommettiamo che anche con il Covid-19 finirà così?”. La sensazione di una svolta imminente nelle misure di prevenzione circola ormai da giorni in Lombardia. Non solo la drammatica situazione di Milano, ma anche la curva dei contagi a Varese, ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) “È chiaro che ci stanno preparando al: è per questo che se ne continua a parlare”. Così un medico milanese, che vuole rimanere anonimo, sfoga la sua frustrazione: “Io le do appuntamento tra un mese, ma vedrà che dovremo rinviarlo perché saremo chiusi. Purtroppo continuano a inseguire il virus, che invece è tutt’altro che imprevedibile. Basti pensare all’influenza Spagnola, che di ondate ne ha avute quattro: la seconda più forte della prima e le successive due di minore entità. Scommettiamo che anche con il Covid-19 finirà così?”. La sensazione di una svolta imminente nelle misure di prevenzione circola ormai da giorni in. Non solo la drammatica situazione di Milano, ma anche la curva dei contagi a Varese, ...

