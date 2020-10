Uccide il marito con 30 coltellate | poi esce con gli amici come se nulla fosse

Leggi su chenews

(Di giovedì 29 ottobre 2020) In seguito ad una lite scaturita per gelosia e debiti un uomoilcon 30. Avverte la polizia solo dopo aver trascorso la notte con gliUn banale litigio finito nel più tragico dei modi. Un cliché già visto che purtroppo si ripresenta inesorabile periodicamente. Stavolta la vittima è Fabio Spiga 43enne trovato morto in un lago di sangue nella sua casa di Casale Monferrato (in provincia di Alessandria). Adrlo ilLuca Meloni 43 anni con cui era sposato da 3 anni. A provocare l’efferato gesto è stato un alterco piuttosto acceso scatenato per futili motivi di gelosia. Dalle prime ricostruzioni sembra anche che ci siano dei debiti dietro ai loro recenti dissapori. LEGGI ANCHE ...