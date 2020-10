Truffa ai danni di un’anziana | divieto di ritorno a Scafati per un 38enne napoletano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Nell’ambito dell’azione di contrasto alle truffe agli anziani, il Questore della provincia di Salerno, ha emesso la misura di prevenzione deldinel comune di, per anni tre, nei confronti di G.F, trentottenne pregiudicato di Napoli, responsabile del reato diaggravata in danno di una donna ultrasettantenne da cui, con il pretesto di dover recapitare un pacco contenente merce ordinata da un nipote, aveva tentato di farsi consegnare, come corrispettivo dell’acquisto, oggetti preziosi ed una considerevole somma di denaro contante. Con la predetta misura, elaborata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, è stato vietato l’accesso al comune di ...