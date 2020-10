Studentessa bendata per un’interrogazione in Dad | scatenato il web

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScafati (Sa) – Una vicenda che ha dell’incredibile, che già sta facendo il giro della cronaca, quella successa a Scafati nel panorama scolastico. Stando a quanto riporta, con tanto di foto postata sui social, dal giornalista e docente Mariano Iodice, un’interrogazione in modalità Dad, in un liceo di Scafati, sarebbe stata effettuata attraverso un metodo…artigianale. “Per evitare che la liceale eventualmente sbirciasse su libri, tablet o quaderni, è stata costretta dal docente ad usare una benda sugli occhi” dice Iodice a SudTv. “Spero che il dirigente del Liceo in questione intervenga per mettere fine a tali azioni vergognose e lesive, per il benessere psico fisico di minori“. Ovviamente si è scatenata una feroce reazione-social al post. L'articolo ...