Rifiuta la pizza perché il commesso è “nero”: cliente cacciata da pizzeria (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Anastasia (Na) – “Ah ma è nero”. È entrata in una pizzeria ma si è Rifiutata di mangiare la pizza perché il commesso era un ragazzo bengalese. Poche sere fa, alla pizzeria Félla di Sant’Anastasia, a Napoli, entra una signora e ordina due tranci di pizza. A servirla c’è Polash, bengalese da anni regolarmente in Italia. Alla vista dell’uomo arriva la reazione della donna: “Ah, ma è nero…” esclama al proprietario del locale, Giuseppe. “E allora?” risponde il titolare. “Dov’è il problema?”. “Sa, è straniero. Hanno il Coronavirus.” Giuseppe le spiega che Polash è da 7 anni in Italia, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Anastasia (Na) – “Ah ma è nero”. È entrata in unama si èta di mangiare laperché ilera un ragazzo bengalese. Poche sere fa, allaFélla di Sant’Anastasia, a Napoli, entra una signora e ordina due tranci di. A servirla c’è Polash, bengalese da anni regolarmente in Italia. Alla vista dell’uomo arriva la reazione della donna: “Ah, ma è nero…” esclama al proprietario del locale, Giuseppe. “E allora?” risponde il titolare. “Dov’è il problema?”. “Sa, è straniero. Hanno il Coronavirus.” Giuseppe le spiega che Polash è da 7 anni in Italia, ...

zurvenia : La pizza però non la rifiuta eh ... #chilhavisto - eleele69 : La pizza non la rifiuta ??#chilhavisto - antilopefusa : i calzini li rifiuta, ma la pizza no #chilhavisto mica scemo - Stitchelilo_ : ieri pomeriggio sono uscita un pò con una mia amica, la sera ho cenato da lei e abbiamo preso la pizza. io, ovviame… - Eleonor22849454 : RT @ImmaTataranni1: Tommaso Zorzi che rifiuta di allenarsi e litiga con la regia mentre frigge la pasta della pizza SEMPRE PIÚ IL MIO SPIR… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuta pizza Donna rifiuta pizza da commesso: "Ha il covid, è nero", titolare la caccia Vesuvio Live Rifiuta la pizza perché il commesso “è nero, ha il Covid”, il titolare la caccia

Una donna ha rifiutato la pizza servita da un commesso bengalese perché convinta che, in quanto straniero, fosse malato di Covid e contagioso ...

"Uno su 10 a casa per Covid o quarantena": il grido d'allarme dei Vigili del Fuoco di Roma

Sono una quarantina i casi accertati di Covid-19 tra i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma. Un numero che sale a 150 se si considerano le quarantene.

Una donna ha rifiutato la pizza servita da un commesso bengalese perché convinta che, in quanto straniero, fosse malato di Covid e contagioso ...Sono una quarantina i casi accertati di Covid-19 tra i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma. Un numero che sale a 150 se si considerano le quarantene.