Raggi: con nuovo appalto riqualifichiamo 11 aree esterne metro A-B (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “Bisogna agire anche sul decoro urbano per garantire maggiore sicurezza e vivibilita’ in alcune importanti aree della citta’, come quelle frequentate dai molti cittadini che utilizzano i mezzi pubblici o le nostre metropolitane. Grazie a un nuovo appalto, gestito dall’Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano, riqualificheremo tutte le aree esterne di 11 stazioni: 7 per la linea B (Pietralata, Monti Tiburtini, Quintiliani, Bologna, Policlinico, Colosseo e Garbatella) e 4 per la Linea A (Cipro, Spagna, Battistini, Barberini). Si tratta di lavori attesi da decenni, in molti casi da quando sono state inaugurate”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virgnia Raggi, su Facebook. “Nelle settimane scorse- spiega ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “Bisogna agire anche sul decoro urbano per garantire maggiore sicurezza e vivibilita’ in alcune importantidella citta’, come quelle frequentate dai molti cittadini che utilizzano i mezzi pubblici o le nostrepolitane. Grazie a un, gestito dall’Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano, riqualificheremo tutte ledi 11 stazioni: 7 per la linea B (Pietralata, Monti Tiburtini, Quintiliani, Bologna, Policlinico, Colosseo e Garbatella) e 4 per la Linea A (Cipro, Spagna, Battistini, Barberini). Si tratta di lavori attesi da decenni, in molti casi da quando sono state inaugurate”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virgnia, su Facebook. “Nelle settimane scorse- spiega ...

virginiaraggi : Arrivano nuovi bus per Casal Monastero. Sono mezzi che mettiamo in esercizio a beneficio del quadrante nord-est di… - CarloCalenda : Ma soprattutto Yoda, chi ascolta il video integrale capisce che mi riferisco a eventuale caduta della Raggi nel ‘18… - CarloCalenda : Non so se @FedeAngeli in sei mesi e sotto campagna elettorale riuscirà a fare qualcosa per le periferie ma sono cer… - forestale82 : RT @virginiaraggi: Arrivano nuovi bus per Casal Monastero. Sono mezzi che mettiamo in esercizio a beneficio del quadrante nord-est di Roma,… - ElioLannutti : RT @virginiaraggi: Arrivano nuovi bus per Casal Monastero. Sono mezzi che mettiamo in esercizio a beneficio del quadrante nord-est di Roma,… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi con Aim ai raggi X: Sciuker Frames rilancia con l'Ecobonus Il Sole 24 ORE Ducati Multistrada 950 S (2019 - 21) usata a Udine

Multistrada 950 S in ottime condizioni e con appena 4700 chilometri. La versione è quella base, ma è dotata di cerchi a raggi e borse laterali come optional. Vieni a vederla qui da noi a Trieste.

Russia e Cina, il dilemma missilistico degli Stati Uniti

Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa conferma la disponibilità a schierare nuovi missili in Europa. Eppure, guarda alla Cina ...

Multistrada 950 S in ottime condizioni e con appena 4700 chilometri. La versione è quella base, ma è dotata di cerchi a raggi e borse laterali come optional. Vieni a vederla qui da noi a Trieste.Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa conferma la disponibilità a schierare nuovi missili in Europa. Eppure, guarda alla Cina ...