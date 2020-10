Questo video non mostra «il momento dell’arresto dell’attentatore» della cattedrale di Nizza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il 29 ottobre 2020 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una persona per strada con un pistola in mano mentre viene bloccata da due agenti di polizia. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post: «Attentato di #Nizza, in esclusiva per voi il momento dell’arresto dell’attentatore». Il riferimento è a quanto verificatosi intorno alle 9 del mattino del 29 ottobre 2020 presso la cattedrale di Notre-Dame di Nizza (Francia) dove un uomo ha ucciso con un coltello tre persone. L’aggressore è stato poi arrestato dalla polizia e sul fatto sta indagando la Procuratore Nazionale Antiterrorismo. Il video oggetto della nostra analisi ... Leggi su facta.news (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il 29 ottobre 2020 su Facebook è stato pubblicato uncheuna persona per strada con un pistola in mano mentre viene bloccata da due agenti di polizia. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post: «Attentato di #, in esclusiva per voi ildell’arresto dell’attentatore». Il riferimento è a quanto verificatosi intorno alle 9 del mattino del 29 ottobre 2020 presso ladi Notre-Dame di(Francia) dove un uomo ha ucciso con un coltello tre persone. L’aggressore è stato poi arrestato dalla polizia e sul fatto sta indagando la Procuratore Nazionale Antiterrorismo. Iloggettonostra analisi ...

NicolaPorro : Quando ho visto questo video non ci potevo credere: è la descrizione perfetta del meccanismo mentale che ha portato… - fattoquotidiano : 'OSPEDALE VUOTO' QUESTO VIDEO E' FALSO Il video della negazionista che sta girando in queste ore in rete è falso pe… - AlbertoBagnai : Secondo me, invece, questo video: - Fredric64534179 : RT @di_altre: Ornella Dorigatti sta facendo lo #SCIOPERO DELLA #FAME fino a quando #M49 non sarà liberato. Prego TUTTI di condividere i suo… - esserequi : RT @glvdiatorr: ??DIFFONDIAMO QUESTO VIDEO PROVA PER LA SQUALIFICA DELLA DE BLANCK VI PREGO NON PUÒ PASSARE INOSSERVATO?? #gfvip https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo video HTTP/1.1 Server Too Busy