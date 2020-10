Per medici e infermieri in Lombardia la quarantena è part-time (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - La Lombardia introduce per i lavoratori della sanità la 'quarantena part-time'. Vuol dire che se un lavoratore della sanità è venuto a contatto con una persona positiva al Covid-19 è tenuto a stare in quarantena durante il suo tempo libero, quando torna a casa, ma può e deve recarsi al lavoro. La lettera della Regione Lombardia Queste le indicazioni contenute in una circolare della direzione generale dell'assessorato al welfare della Regione Lombardia, datata 26 ottobre che l'AGI ha potuto visionare, inviata alle Direzioni Generali di Ats, Asst e Fondazioni Irccs di diritto pubblico. Nell'oggetto si legge "raccomandazioni per la prevenzione dei contagi da ... Leggi su agi (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - Laintroduce per i lavoratori della sanità la ''. Vuol dire che se un lavoratore della sanità è venuto a contatto con una persona positiva al Covid-19 è tenuto a stare indurante il suo tempo libero, quando torna a casa, ma può e deve recarsi al lavoro. La lettera della RegioneQueste le indicazioni contenute in una circolare della direzione generale dell'assessorato al welfare della Regione, datata 26 ottobre che l'AGI ha potuto visionare, inviata alle Direzioni Generali di Ats, Asst e Fondazioni Irccs di diritto pubblico. Nell'oggetto si legge "raccomandazioni per la prevenzione dei contagi da ...

