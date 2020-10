Nuovo Dpcm: Fiere in ginocchio, -80% fatturato, 60 eventi saltati o solo on line (Di giovedì 29 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) su Notizie.it.

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - matteosalvinimi : Sto lavorando con i nostri sindaci a un RICORSO contro il nuovo #Dpcm e a un 'piano cultura e spettacolo' per salva… - matteosalvinimi : 'Ci avete tolto il respiro'. Significative le parole accorate di Rossella Brescia. È assurdo bollare cultura e spet… - RosalbaSegatori : RT @repubblica: Nuovo Dpcm, Franceschini: 'Chi protesta per cinema e teatri non capisce la gravità della situazione' - petronillarusso : RT @BlobRai3: MEMENTO 'MURI' 'Mentre qualcuno discute come aggiustare il muro, la casa crolla'. (Il professore Galli dell'ospedale Sacco d… -