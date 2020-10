Non solo Di Battista, altro affondo pure da Casaleggio. Un post di Rousseau sul Blog delle Stelle fissa i paletti agli Stati Generali (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un bel film di tanti anni fa con Jack Nicholson si chiamava Qualcosa è cambiato e questo è il titolo che si potrebbe dare all’attuale caotica fase che attraversa il Movimento in vista dei suoi Stati Generali previsti per novembre. Le tensioni sono manifeste e non più carsiche. Due giorni fa Alessandro Di Battista ha chiesto il rinvio del Congresso con la motivazione che in un periodo così difficile, con l’emergenza sanitaria e tante categorie sociali scontente, chi sta al governo dovrebbe dedicarsi solo alla cosa pubblica senza farsi distrarre da beghe interne. Ieri Davide Casaleggio ha pubblicato sul Blog delle Stelle un “pamphlet” dal titolo eloquente: “Movimento Cinque Stelle. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un bel film di tanti anni fa con Jack Nicholson si chiamava Qualcosa è cambiato e questo è il titolo che si potrebbe dare all’attuale caotica fase che attraversa il Movimento in vista dei suoiprevisti per novembre. Le tensioni sono manifeste e non più carsiche. Due giorni fa Alessandro Diha chiesto il rinvio del Congresso con la motivazione che in un periodo così difficile, con l’emergenza sanitaria e tante categorie sociali scontente, chi sta al governo dovrebbe dedicarsialla cosa pubblica senza farsi distrarre da beghe interne. Ieri Davideha pubblicato sulun “pamphlet” dal titolo eloquente: “Movimento Cinque. ...

Pontifex_it : Mi unisco al dolore delle famiglie dei giovani studenti barbaramente uccisi a #Kumba, in #Camerun. Che Dio illumini… - borghi_claudio : Non solo la legge sull' #omotransfobia è surreale per tempistica di discussione ma è un'oscenità giuridica. Come si… - MinisteroSalute : La mascherina non è una sciarpa ??, ci protegge da #covid19 solo se la usiamo nel modo giusto ??. Combattiamo il vir… - rinelkind : @LorenzoCast89 Il problema è che Trump per vincere ha solo UN path: AZ FL NC PA. Gli servono tutti. Se ne perde uno… - Bakaburg1 : RT @luca_vota: Se solo avessimo un giornalismo appena decente, ovvero non asservito e colluso con il potere politico, certe cose che dovreb… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Roma, proteste non solo a destra: sabato movimenti e spazi sociali in piazza: "Ora serve un reddito per tutti" La Repubblica Beckham e Brown, cadute e prodezze di talenti “maledetti”

Il discusso asso di Cleveland si è rotto un crociato nella stagione del rilancio, il neo acquisto di Tampa ha l’ultima occasione per tornare in alto dopo un’accusa per stupro ...

We love Milano

«Sono nato e cresciuto in questa città. I luoghi che ammiro sono molti, ma se devo sceglierne uno dico la Torre al Parco, un edificio progettato da Vico Magistretti in via Revere, adiacente al parco S ...

Il discusso asso di Cleveland si è rotto un crociato nella stagione del rilancio, il neo acquisto di Tampa ha l’ultima occasione per tornare in alto dopo un’accusa per stupro ...«Sono nato e cresciuto in questa città. I luoghi che ammiro sono molti, ma se devo sceglierne uno dico la Torre al Parco, un edificio progettato da Vico Magistretti in via Revere, adiacente al parco S ...