Nizza, uomo armato di coltello uccide diverse persone all’interno della Cattedrale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un uomo armato con un coltello ha fatto irruzione questa mattina all’interno della Cattedrale della città francese uccidendo due persone e ferendone altre. Il sindaco ha immediatamente parlato di attentato Nizza. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione all’interno della basilica, riuscendo a fermare e arrestare l’uomo. Una delle vittime, secondo le prime informazioni che arrivano dalla Francia, sarebbe una funzionaria della polizia, decapitata dall’uomo. LEGGI ANCHE > Macron annuncia il lockdown in Francia da venerdì 30 ottobre Il sindaco di Nizza Christian Estrosi ha che «tutto fa ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Uncon unha fatto irruzione questa mattina all’internocittà francesendo duee ferendone altre. Il sindaco ha immediatamente parlato di attentato. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione all’internobasilica, riuscendo a fermare e arrestare l’. Una delle vittime, secondo le prime informazioni che arrivano dalla Francia, sarebbe una funzionariapolizia, decapitata dall’. LEGGI ANCHE > Macron annuncia il lockdown in Francia da venerdì 30 ottobre Il sindaco diChristian Estrosi ha che «tutto fa ...

