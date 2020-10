Lorella Cuccarini ad Amici?

Leggi su tvblog

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Proprio da queste parti ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa.sta per tornare sui teleschermi di Canale 5 e la data più probabile di questo atteso ritorno sul piccolo schermo del più longevo, celebre e titolato talent show della televisione italiana dovrebbe essere quella di sabato 14 novembre 2020. In quella data è prevista la prima puntata dell’appuntamento in diretta del sabato pomeriggio, dovremmo dire lo storico appuntamento del sabato pomeriggio su Canale 5 a partire dalle canoniche 14 e 10. La settimana dopo ecco l’appuntamento con il day time che quest’anno sarà ospitato dalla rete cadetta di casa Mediaset, Italia 1, alle ore 19. Nel medesimo lancio vi abbiamo parlato di una situazione in itinere per quel che riguarda i professori di questa popolare trasmissione televisiva. Si parla tanto sul web di cambi, ...