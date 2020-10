Lockdown, Conte: «Indice Rt ha raggiunto soglia critica 1,5. Epidemia in rapido peggioramento» (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Ritorno qui in Parlamento per illustrare le ulteriori misure restrittive adottate» dopo la «subdola e repentina» impennata della curva. «Come è noto la sera di... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Ritorno qui in Parlamento per illustrare le ulteriori misure restrittive adottate» dopo la «subdola e repentina» impennata della curva. «Come è noto la sera di...

NicolaPorro : Chiusura dei teatri, spettro del lockdown nazionale: guardate che assurde scuse ha addotto #Conte ?? #IlRuggito di… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @galietti82. La corsa verso… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Non abbiamo fatto scelte indiscriminate. Critiche legittime ma dobbiamo evitare che curva ci sfugga. Rispet… - lella_50 : RT @frido1962: Gioco partita incontro per @matteorenzi #Lockdown2 #lockdown #Dpcm #Conte #chiusure #scuole #ristoranti #teatri #Cinema #tra… - Dina66668836 : RT @RadioSavana: Spettacolo a Bologna: migliaia di cittadini in corteo marciano e protestano contro lockdown e governo Conte al grido: 'Lib… -