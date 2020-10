L’Europa vuole imporre il lockdown a tutti. Ecco il piano di Bruxelles (Di giovedì 29 ottobre 2020) E ora Conte smette di fingere e inizia a parlare di vero lockdown generale, come quello della scorsa primavera. In mezza Europa, intanto, anche altri Stati vanno nella stessa direzione. Ma dietro la decisione dei singoli Stati di “chiudere”, oltre ai dati di aumento dei contagi, ci sarebbe una strategia ben studiata da parte di Bruxelles, che ora punta a un lockdown generalizzato in tutta Europa e nello stesso periodo. Il primo Paese Ue a tornare in isolamento, intanto, è stato l’Irlanda, dove lo scorso 19 ottobre il primo ministro Micheal Martin ha emanato l’ordine nazionale di “restare a casa”, anche se le scuole sono rimaste aperte. La nuova chiusura è della durata di sei settimane. Ma a fare più notizia in Europa sono certamente state le decisioni di Merkel e Macron. I ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 29 ottobre 2020) E ora Conte smette di fingere e inizia a parlare di verogenerale, come quello della scorsa primavera. In mezza Europa, intanto, anche altri Stati vanno nella stessa direzione. Ma dietro la decisione dei singoli Stati di “chiudere”, oltre ai dati di aumento dei contagi, ci sarebbe una strategia ben studiata da parte di, che ora punta a ungeneralizzato in tutta Europa e nello stesso periodo. Il primo Paese Ue a tornare in isolamento, intanto, è stato l’Irlanda, dove lo scorso 19 ottobre il primo ministro Micheal Martin ha emanato l’ordine nazionale di “restare a casa”, anche se le scuole sono rimaste aperte. La nuova chiusura è della durata di sei settimane. Ma a fare più notizia in Europa sono certamente state le decisioni di Merkel e Macron. I ...

