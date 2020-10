L’Egitto non collabora. E i pm di Roma accelerano l’inchiesta su Regeni. Nuovo vertice investigativo al Cairo. La Procura pronta a chiudere le indagini (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stanchi dell’assenza di risposte da parte delle autorità egiziane e soprattutto dei tanti tentativi da parte del Cairo di ostacolare il raggiungimento della verità sulla morte di Giulio Regeni, i pm Romani si preparano a chiudere le indagini preliminari sul sequestro, le torture e la morte del ricercatore friulano di 28 anni, scomparso nella capitale egiziana il 25 gennaio 2016 e trovato cadavere il 3 febbraio successivo lungo la strada che collega la stessa capitale ad Alessandria. E a tal fine ieri gli investigatori hanno preso parte a un vertice al Cairo. IL PUNTO. A far accelerare gli inquirenti il particolare che sono ormai quasi due anni che sono stati inscritti sul registro degli indagati cinque appartenenti alla National Security egiziana ed ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stanchi dell’assenza di risposte da parte delle autorità egiziane e soprattutto dei tanti tentativi da parte deldi ostacolare il raggiungimento della verità sulla morte di Giulio, i pmni si preparano alepreliminari sul sequestro, le torture e la morte del ricercatore friulano di 28 anni, scomparso nella capitale egiziana il 25 gennaio 2016 e trovato cadavere il 3 febbraio successivo lungo la strada che collega la stessa capitale ad Alessandria. E a tal fine ieri gli investigatori hanno preso parte a unal. IL PUNTO. A far accelerare gli inquirenti il particolare che sono ormai quasi due anni che sono stati inscritti sul registro degli indagati cinque appartenenti alla National Security egiziana ed ...

