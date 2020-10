Lamorgese si deve dimettere. L'ira di Salvini per il terrorista sbarcato a Lampedusa (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Se per l'attentatore di Nizza sono confermati lo sbarco a Lampedusa a settembre, il passaggio da Bari e poi la fuga chiediamo le dimissioni del Ministro dell'Interno Lamorgese». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Il leader leghista è andato all'ambasciata di Francia per portare la solidarietà del nostro Paese dopo l'attentato di Nizza. Durante la visita di Salvini alcuni militanti della Lega hanno manifestato nella piazza esponendo cartelli con la scritta: "Stop terrorismo islamico!" e "No Turchia in Europa!". Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) «Se per l'attentatore di Nizza sono confermati lo sbarco aa settembre, il passaggio da Bari e poi la fuga chiediamo le dimissioni del Ministro dell'Interno». Lo dice il leader della Lega Matteo. Il leader leghista è andato all'ambasciata di Francia per portare la solidarietà del nostro Paese dopo l'attentato di Nizza. Durante la visita dialcuni militanti della Lega hanno manifestato nella piazza esponendo cartelli con la scritta: "Stop terrorismo islamico!" e "No Turchia in Europa!".

rtl1025 : ?? 'Dice il ministro #Lamorgese: chi protesta isoli i violenti. Non funziona così: lo Stato ha il monopolio dell’uso… - FerraglioMilena : @GuidoCrosetto La signora Lamorgese ci deve una spiegazione prima di dimettersi. E questo dopo che le inrelligence… - DiplomaziaTW : RT @tempoweb: Lamorgese si deve dimettere. L'ira di Salvini per il terrorista sbarcato a Lampedusa #matteosalvini #terrorista #nizza #lampe… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: Lamorgese si deve dimettere. L'ira di Salvini per il terrorista sbarcato a Lampedusa #matteosalvini #terrorista #nizza #lampe… - solonews1011 : RT @tempoweb: Lamorgese si deve dimettere. L'ira di Salvini per il terrorista sbarcato a Lampedusa #matteosalvini #terrorista #nizza #lampe… -