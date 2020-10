Formula 1 - Alfa Romeo e Sauber rinnovano la partnership (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si rinnova la partnership tra lAlfa Romeo e la Sauber Motorsport per il Mondiale di Formula 1 del 2021. Una collaborazione iniziata nel 2018 e che si è evoluta nel tempo, fino ad andare ben oltre lambito sportivo. Per celebrare il rinnovato accordo tra i due brand, lAlfa Romeo Racing correrà il GP dellEmilia-Romagna con una speciale livrea realizzata proprio dal Centro Stile Alfa Romeo.Dalla pista alla strada. Trasferire il know-how tecnico di Sauber Engineering sulle vetture Alfa Romeo è un altro grande obiettivo raggiunto proprio grazie a questa partnership iniziata tre stagioni fa. Un rapporto intenso che consente di sfruttare conoscenze legate a ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si rinnova latra le laMotorsport per il Mondiale di1 del 2021. Una collaborazione iniziata nel 2018 e che si è evoluta nel tempo, fino ad andare ben oltre lambito sportivo. Per celebrare il rinnovato accordo tra i due brand, lRacing correrà il GP dellEmilia-Romagna con una speciale livrea realizzata proprio dal Centro Stile.Dalla pista alla strada. Trasferire il know-how tecnico diEngineering sulle vettureè un altro grande obiettivo raggiunto proprio grazie a questainiziata tre stagioni fa. Un rapporto intenso che consente di sfruttare conoscenze legate a ...

