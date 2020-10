Fassina | Chef Express Termini | no a licenziamenti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “Esprimiamo solidarieta’ e sostegno ai lavoratori didi Roma, ancora a rischio di perdere il lavoro, dopo settimane di mobilitazioni. Non si tratta dell’ennesima crisi aziendale, ma di una scelta di Grandi Stazioni che non rinnova all’azienda il contratto di locazione, in scadenza il 30 novembre.” “La scelta e’ lasciare posto solo alla moda, alle grandi firme, eliminando quattro esercizi di somministrazione. Grandi Stazioni, azienda del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ascolti e risponda al grido di dolore lavoratori e si fermi.” “La pandemia e le misure restrittive hanno gia’ determinato enormi sofferenze per lavoratrici e lavoratori. Vanno trovate soluzioni in grado di salvaguardare l’occupazione. A tal fine, abbiamo gia’ il ...