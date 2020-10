Dottore ma è vero che…il termoscanner mi cancella la memoria? (Di giovedì 29 ottobre 2020) È circolata la notizia - tramite un post di Facebook condiviso migliaia di volte e scritto da un`anonima infermiera australiana - secondo la quale misurare la temperatura di una persona con un termoscanner, o termometro a infrarossi, potrebbe danneggiare la ghiandola pineale, che si trova nel cervello. Per chi ha fretta lo diciamo subito: non c`è nulla di vero. Esperti di neuroscienze hanno spiegato infatti che i termometri a infrarossi non emettono radiazioni, ma catturano le lunghezze d`onda dal corpo per misurare la temperatura. A questo argomento è dedicata la nuova scheda di Dottoremaeveroche, il sito anti fake news della Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei Medici.Quindi il corpo umano emette infrarossi? "Ogni corpo emette radiazioni elettromagnetiche, la quantità di radiazioni ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 ottobre 2020) È circolata la notizia - tramite un post di Facebook condiviso migliaia di volte e scritto da un`anonima infermiera australiana - secondo la quale misurare la temperatura di una persona con un, o termometro a infrarossi, potrebbe danneggiare la ghiandola pineale, che si trova nel cervello. Per chi ha fretta lo diciamo subito: non c`è nulla di. Esperti di neuroscienze hanno spiegato infatti che i termometri a infrarossi non emettono radiazioni, ma catturano le lunghezze d`onda dal corpo per misurare la temperatura. A questo argomento è dedicata la nuova scheda dimaeche, il sito anti fake news della Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei Medici.Quindi il corpo umano emette infrarossi? "Ogni corpo emette radiazioni elettromagnetiche, la quantità di radiazioni ...

