Dissacrante e ironico | 70 anni fa nasceva Rino Gaetano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – Geniale, dissacrante, forse anche troppo avanti per quegli anni: per primo portò la parola ‘sesso’ ad un Festival di Sanremo (era il ‘lontanissimo’ 1978). Autore di pezzi storici del panorama musicale italiano, di canzoni ancora oggi cantate, riproposte, rielaborate, attuali quanto amate, imitate, seguite, apprezzate e fonte d’ispirazione e d’energia per i cantanti di oggi. Rino Gaetano, all’anagrafe Salvatore Antonio Gaetano, oggi avrebbe festeggiato 70 anni. Nato a Crotone il 29 ottobre 1950 muore appena 30enne, per colpa di un incidente d’auto, a Roma, in via Nomentana, il 2 giugno 1981.