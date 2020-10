“Detto Fatto”, Bianca Guaccero assente: è in quarantena preventiva (Di giovedì 29 ottobre 2020) La puntata odierna di “Detto Fatto” non è condotta da Bianca Guaccero. Il motivo? Semplice: la conduttrice si trova in quarantena cautelativa perché è stata a stretto contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. “Sono in quarantena cautelativa perché sono diventata un contatto diretto di un positivo. Aspetto di seguire tutte le indicazioni che mi daranno i medici. Per il momento sono negativa, ho già fatto il primo tampone. Aspetto questi giorni per scongiurare il contagio“, ha detto Bianca, collegandosi telefonicamente con la trasmissione. La puntata di oggi del programma di Rai2 è stata condotta dall’inedito trio composto da Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi e Jonathan Kashanian. “No, non è uno scherzo di ... Leggi su tvblog (Di giovedì 29 ottobre 2020) La puntata odierna di “Detto Fatto” non è condotta da. Il motivo? Semplice: la conduttrice si trova incautelativa perché è stata a stretto contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. “Sono incautelativa perché sono diventata un contatto diretto di un positivo. Aspetto di seguire tutte le indicazioni che mi daranno i medici. Per il momento sono negativa, ho già fatto il primo tampone. Aspetto questi giorni per scongiurare il contagio“, ha detto, collegandosi telefonicamente con la trasmissione. La puntata di oggi del programma di Rai2 è stata condotta dall’inedito trio composto da Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi e Jonathan Kashanian. “No, non è uno scherzo di ...

