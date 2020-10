Deliveroo regala il kit per festeggiare Halloween a casa

Leggi su wired

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il kit didi(foto:)Dolcetto o scherzetto sì, ma rigorosamente tra le mura di. Perai tempi del covid-19 la piattaforma di deliverylancia, a Milano e a Roma, un’iniziativa speciale: ordinando uno dei piatti tematici alla zucca, si riceve aun kit per celebrare la notte dei morti tra le mura domestiche, in sicurezza. La trovata è valida per tutta la giornata di sabato 31 ottobre e propone due ricette a base di zucca, il simbolo della festa digrazie alle Jack’o lantern intagliate, che sono accompagnate (fino a esaurimento scorte) da unnight kit con festoni, palloncini e sticker in tema. A Milano si ...