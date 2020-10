Dallo sbarco a Lampedusa all’arrivo in Francia, ecco chi è l’attentatore di Nizza (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’attentatore di Nizza è sbarcato a Lampedusa nei primi giorni di ottobre. Subito dopo il suo arrivo in Francia. Nizza (Francia) – Lo sbarco di Lampedusa nei primi giorni di ottobre e poi il trasferimento in Francia. Le autorità transalpine hanno ricostruito il percorso dell’attentatore di Nizza prima di arrivare nella città francese. Sono in corso tutti i controlli per capire come mai il giovane non sia stato trattenuto a Bari in attesa del rimpatrio. Contatti in corso tra Roma e Parigi, con le opposizioni che hanno chiesto a Macron di chiudere immediatamente i confini. Lo sbarco a Lampedusa e l’arrivo in Francia Sono in corso ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’attentatore diè sbarcato anei primi giorni di ottobre. Subito dopo il suo arrivo in) – Lodinei primi giorni di ottobre e poi il trasferimento in. Le autorità transalpine hanno ricostruito il percorso dell’attentatore diprima di arrivare nella città francese. Sono in corso tutti i controlli per capire come mai il giovane non sia stato trattenuto a Bari in attesa del rimpatrio. Contatti in corso tra Roma e Parigi, con le opposizioni che hanno chiesto a Macron di chiudere immediatamente i confini. Loe l’arrivo inSono in corso ...

Il terrorista di Nizza veniva dall'Italia. Era sbarcato a Lampedusa

Aouissaoui Bahrain è stato identificato a Bari lo scorso 9 ottobre. L'uomo ha 21 anni e le autorità francesi lo hanno identificato attraverso un foglio rilasciato dalla Croce Rossa Italiana.

