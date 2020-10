Covid, l’Ue ha scherzato col fuoco. Mea culpa della von der Leyen per i troppi errori. Le misure di contenimento allentate presto (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un duro attacco quello rivolto dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ai Pasi membri: “Molte cose sono state fatte in modo corretto nella prima ondata – ha spiegato ieri la presidente – però le strategie di deconfinamento sono state troppo veloci. Le misure sono state allentate troppo presto, ecco perché c’é la seconda ondata che non sappiamo neppure se sarà l’ultima”. Suona come un mea culpa condiviso quello della presidente della Commissione europea rispondendo alle domande in conferenza stampa. Così il vertice di Palazzo Berlaymont torna a sottolineare che “la situazione del Covid-19 è molto grave. Dobbiamo intensificare la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un duro attacco quello rivolto dalla presidenteCommissione Ue, Ursula von der, ai Pasi membri: “Molte cose sono state fatte in modo corretto nella prima ondata – ha spiegato ieri la presidente – però le strategie di deconfinamento sono state troppo veloci. Lesono statetroppo, ecco perché c’é la seconda ondata che non sappiamo neppure se sarà l’ultima”. Suona come un meacondiviso quellopresidenteCommissione europea rispondendo alle domande in conferenza stampa. Così il vertice di Palazzo Berlaymont torna a sottolineare che “la situazione del-19 è molto grave. Dobbiamo intensificare la ...

