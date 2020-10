Covid, impennata in Campania: 3.103 contagi su 17.735 tamponi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ci sono 3.103 casi di Covid-19 in Campania. È il numero più alto di sempre. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 17.735. Lo comunica l’unità di crisi della Campania, precisando che il dato dei positivi comprende lo screening fatto nel comune zona rossa di Arzano. Degli oltre 3.100 contagiati di oggi, 242 sono sintomatici e 2.861 asintomatici. Ci sono, inoltre, 20 morti, decessi avvenuti tra il 24 e il 28 ottobre, e 265 guariti. Dall’inizio dell’emergenza i casi di Covid sono stati 48.885 su 919.318, 644 i deceduti, 10.537 i guariti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ci sono 3.103 casi di-19 in. È il numero più alto di sempre. Ieffettuati nelle ultime 24 ore sono 17.735. Lo comunica l’unità di crisi della, precisando che il dato dei positivi comprende lo screening fatto nel comune zona rossa di Arzano. Degli oltre 3.100ati di oggi, 242 sono sintomatici e 2.861 asintomatici. Ci sono, inoltre, 20 morti, decessi avvenuti tra il 24 e il 28 ottobre, e 265 guariti. Dall’inizio dell’emergenza i casi disono stati 48.885 su 919.318, 644 i deceduti, 10.537 i guariti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

