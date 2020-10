Covid-19, Putin: “Lockdown in Russia? No, abbiamo nostra linea d’azione” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Covid-19, Putin ha commentato l’attuale emergenza in Russia e ha scongiurato un lockdown a livello nazionale Continua a far discutere l’emergenza Covid-19, che sta facendo registrare numeri preoccupanti anche in Europa. Il presidente francese Macron ha annunciato ieri in serata una nuova chiusura nazionale in Francia, e la Germania è pronta ad adottare una sorta … L'articolo Covid-19, Putin: “Lockdown in Russia? No, abbiamo nostra linea d’azione” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020)-19,ha commentato l’attuale emergenza ine ha scongiurato un lockdown a livello nazionale Continua a far discutere l’emergenza-19, che sta facendo registrare numeri preoccupanti anche in Europa. Il presidente francese Macron ha annunciato ieri in serata una nuova chiusura nazionale in Francia, e la Germania è pronta ad adottare una sorta … L'articolo-19,: “Lockdown in? No,d’azione” proviene da Inews.it.

Luciana12827144 : RT @Geopoliticainfo: ????La #Russia non prevede un #lockdown a livello nazionale a causa dell'epidemia di Covid-19: lo ha dichiarato Vladimir… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????La #Russia non prevede un #lockdown a livello nazionale a causa dell'epidemia di Covid-19: lo ha dichiarato Vladimir… - Geopoliticainfo : ????La #Russia non prevede un #lockdown a livello nazionale a causa dell'epidemia di Covid-19: lo ha dichiarato Vladimir #Putin - EmanuelePigni : RT @PolScorr: #Russia #Putin adotta misure #Covid19 più drastiche Mascherine obbligatorie sui trasporti pubblici, parcheggi, ascensori C… - brongosalvatore : RT @Wondolowski17: In diretta da Krasnodar. Ma il covid in #Russia non c'è? Putin che ci dici? #KRACHE #ChampionsLeague #Covid_19 https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Putin Covid: Putin, in Russia non si prevede lockdown - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: Putin, in Russia non si prevede lockdown

(ANSA) - MOSCA, 29 OTT - La Russia non prevede un lockdown a livello nazionale a causa dell'epidemia di Covid-19: lo ha dichiarato Vladimir Putin. "Abbiamo un'idea chiara della nostra linea d'azione - ...

Coronavirus, Putin: Russia non ha in programma lockdown nazionale

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...

(ANSA) - MOSCA, 29 OTT - La Russia non prevede un lockdown a livello nazionale a causa dell'epidemia di Covid-19: lo ha dichiarato Vladimir Putin. "Abbiamo un'idea chiara della nostra linea d'azione - ...Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...