Coronavirus | Ladispoli zona rossa? Il Sindaco smentisce Intanto possibile focolaio in un ristorante chiuso e in una RSA | contagi anche da una festa privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Nessunaper il momento. Lo ha ribadito ilAlessandro Grando smentendo alcune voci circolate nelle scorse ore. La situazione deiperò in città sta diventando seria con 253 persone attualmente positive. «Sono questi i dati in base all’ultimo resoconto fornito dalla Asl nella nostra città ieri dove sono stati registrati 16 nuovi casi di Covid-19 (di cui 13 sintomatici e 5 legati alla RSA Gonzaga) e 2 guariti, per un totale di 253 positivi attuali. 103 sono invece le persone poste in regime di isolamento domiciliare», fa sapere il. Sulla crescita dei«Come è noto nelle ultime settimane il numero dei positivi è aumentato in maniera importante, ...