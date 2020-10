Bernardeschi Juventus, allarme Pirlo: “E’ giù psicologicamente, gli serve fiducia” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Andrea Pirlo ha parlato della sconfitta della Juventus, in casa contro il Barcellona, durante la conferenza stampa post gara. Il tecnico bianconero si è soffermato anche sull’atteggiamento di Federico Bernardeschi, autore del fallo che ha causato il rigore e apparso molto involuto nelle ultime uscite. Juventus: Pirlo su Bernardeschi “Bernardeschi ha bisogno di prendere fiducia. psicologicamente è un po’ giù per gli errori con Verona e Barcellona stasera. Quando scendi in campo devi farlo per divertirti, in questo momento lui ha in testa altre cose e dobbiamo lavorarci. Leggi anche:Pagelle Juventus Barcellona, deludono Dybala e Kulusevski: bene Morata Anno di costruzione ma dobbiamo arrivare ai ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Andreaha parlato della sconfitta della, in casa contro il Barcellona, durante la conferenza stampa post gara. Il tecnico bianconero si è soffermato anche sull’atteggiamento di Federico, autore del fallo che ha causato il rigore e apparso molto involuto nelle ultime uscite.suha bisogno di prendere fiducia.è un po’ giù per gli errori con Verona e Barcellona stasera. Quando scendi in campo devi farlo per divertirti, in questo momento lui ha in testa altre cose e dobbiamo lavorarci. Leggi anche:PagelleBarcellona, deludono Dybala e Kulusevski: bene Morata Anno di costruzione ma dobbiamo arrivare ai ...

