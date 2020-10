Bce | a dicembre decisione se rivedere interventi anti-crisi**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - Come previsto, nella riunione di ottobre il Consiglio direttivo della Bce ha scelto di aspettare gli sviluppi - soprattutto per quanto riguarda la seconda ondata della pandemia - rimandando al meeting dile possibili modifiche alle proprie politiche e ai propri strumenti. Nel documento finale, infatti, si spiega come "nell'attuale contesto di rischi chiaramente inclinati al ribasso, il Consiglio direttivo valuterà attentamente le informazioni in arrivo, comprese le dinamiche della pandemia, le prospettive di lancio dei vaccini e gli sviluppi del tasso di cambio". Alla luce di questi sviluppi "saranno elaborate nuove stime macroeconomiche dallo staff della Bce che "consentiranno una rivalutazione approfondita delle prospettive economiche e dell'equilibrio dei rischi. Sulla base di questa valutazione aggiornata, il Consiglio ...