Avignone | uomo tenta aggressione a degli agenti gridando | “Allah Akbar”

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo l’atto nella cattedrale di Notre-Dame a Nizza, arriva un’altra notizia diin Francia. Secondo quanto riferisce radio Europe 1, unarmato di un coltello è stato ucciso dalla polizia ad. L’aggressore avrebbeto di attaccare i poliziotti per strada questa mattina alle 11:15“Allah Akbar”.

