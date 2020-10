Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 28 ottobre 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 28 ottobre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta ha totalizzato 2952 spettatori (13.08% di share). La partita di calcio di Champions League: Juventus-Barcellona su Canale5 ha conquistato 6173 spettatori (23.04%). Il film Grease su Italia1 ne ha avuti 1217 (5.10%); su Rai2 la serie tv Mare Fuori ha portato a casa 1684 spettatori (6.38%) nel primo episodio e 1751 (9.38%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 1764 spettatori (7.92%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 964 spettatori (4.25%) e su La7 il programma ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 29 ottobre 2020)dei programmi più visti di, mercoledì 28, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta ha totalizzato 2952 spettatori (13.08% di share). La partita di calcio di Champions League: Juventus-Barcellona su Canale5 ha conquistato 6173 spettatori (23.04%). Il film Grease su Italia1 ne ha avuti 1217 (5.10%); su Rai2 la serie tv Mare Fuori ha portato a casa 1684 spettatori (6.38%) nel primo episodio e 1751 (9.38%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 1764 spettatori (7.92%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 964 spettatori (4.25%) e su La7 il programma ...

Emanuele4Music : Ascolti tv ieri: Ulisse, Juventus Vs Barcellona, Mare Fuori | Dati Auditel 28 ottobre 2020 - CorriereCitta : Ascolti Tv mercoledì 28 ottobre 2020: Juve Barcelona, Chi l’ha visto?, Ulisse, Grease, dati Auditel e share - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Imma Tataranni, Il Collegio 5, Quo Vado, Le Iene | Dati Auditel 27 ottobre 2020 - ziaximyn : RT @TwBeautiful: I dati aggiornati di share e ascolti di #twittamibeautiful (thanks to @AgoCannella) - italiaserait : Il collegio 5, ascolti tv: come sono andati i dati auditel e share del debutto -